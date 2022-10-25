Минобороны показало видео работы ТОС «Солнцепёк» в ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны России показало видео работы тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» в ходе спецоперации на Украине.

Как рассказали в российском оборонном ведомстве, подразделения РХБЗ Воздушно-десантных войск РФ нанесли удар по позициям украинских войск из ТОС-1А «Солнцепёк».

В сентябре сообщалось, что «Уралвагонзавод» передал Минобороны партию тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк».

В июле Минобороны России показало боевую работу расчётов ТОС-1А «Солнцепёк» Западного военного округа по уничтожению складов с боеприпасами и укрепленных долговременных опорных пунктов Вооружённых сил Украины.