Минобороны России показало работу «Солнцепёка» в ходе спецоперации на Украине

Минобороны России показало боевую работу расчётов тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» Западного военного округа по уничтожению складов с боеприпасами и укрепленных долговременных опорных пунктов ВСУ.

Отмечается, что контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчётами беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов тактических ЗРК «Тор-М2» по целям ВСУ. Станции дальней разведки чаще всего обнаруживают беспилотники Bayraktar. Благодаря передовым радиолокационным системам комплекс «Тор-М2» может засечь и уничтожить воздушные цели в радиусе более 30 км.