Число погибших при обстреле автомобиля в Херсонской области увеличилось до двух
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Об этом сообщили в региональном Минздраве.
«Украинская ДРГ открыла огонь: сын погиб на месте, папа с дочерью получили огнестрельные ранения и были госпитализированы скорой помощью в одну из больниц нашего региона», — говорится в сообщении.
Позднее мужчина скончался, девушка находится в тяжёлом состоянии.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, ещё двое получили ранения в результате обстрела украинскими диверсантами гражданского автомобиля в Херсонской области.