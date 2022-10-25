Число погибших при обстреле автомобиля в Херсонской области увеличилось до двух

Число погибших в результате обстрела автомобиля диверсантами в Херсонской области увеличилось до двух.

Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«Украинская ДРГ открыла огонь: сын погиб на месте, папа с дочерью получили огнестрельные ранения и были госпитализированы скорой помощью в одну из больниц нашего региона», — говорится в сообщении.

Позднее мужчина скончался, девушка находится в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, ещё двое получили ранения в результате обстрела украинскими диверсантами гражданского автомобиля в Херсонской области.