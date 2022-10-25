Узнать больше

На Украине президенту ФРГ Штайнмайеру подарили букет ирисов

Короткая ссылка
На Украине президенту Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру подарили букет ирисов.
На Украине президенту ФРГ Штайнмайеру подарили букет ирисов
  • globallookpress.com
  • © Michael Kappeler/dpa

«Концентрация ирисов на фото в купе нашего утреннего дипломатического поезда не случайна: любовь к ирисам у нас общая, что поделаешь», — цитирует РИА Новости пресс-службу Украинской железной дороги, поездом которой Штайнмайер добрался на Украину.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ещё три системы IRIS-T, обещанные ранее Киеву, будут предоставлены в кратчайшие сроки.

В середине октября Германия передала Украине первый из четырёх обещанных комплексов ПВО IRIS-T SLM.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить