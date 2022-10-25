На Украине президенту ФРГ Штайнмайеру подарили букет ирисов

На Украине президенту Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру подарили букет ирисов.

«Концентрация ирисов на фото в купе нашего утреннего дипломатического поезда не случайна: любовь к ирисам у нас общая, что поделаешь», — цитирует РИА Новости пресс-службу Украинской железной дороги, поездом которой Штайнмайер добрался на Украину.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ещё три системы IRIS-T, обещанные ранее Киеву, будут предоставлены в кратчайшие сроки.

В середине октября Германия передала Украине первый из четырёх обещанных комплексов ПВО IRIS-T SLM.