На Украине президенту ФРГ Штайнмайеру подарили букет ирисов
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- © Michael Kappeler/dpa
«Концентрация ирисов на фото в купе нашего утреннего дипломатического поезда не случайна: любовь к ирисам у нас общая, что поделаешь», — цитирует РИА Новости пресс-службу Украинской железной дороги, поездом которой Штайнмайер добрался на Украину.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ещё три системы IRIS-T, обещанные ранее Киеву, будут предоставлены в кратчайшие сроки.
В середине октября Германия передала Украине первый из четырёх обещанных комплексов ПВО IRIS-T SLM.