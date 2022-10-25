Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области
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«Воздушная тревога в Киевской области», — говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram-канале.
25 октября в Киев прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Это его первый визит на Украину после объявления спецоперации.
Накануне воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Полтавской, Николаевской, Черкасской, Волынской, Кировоградской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях Украины.