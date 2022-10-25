Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области

В Киевской области и Киеве объявлена воздушная тревога.

«Воздушная тревога в Киевской области», — говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram-канале.

25 октября в Киев прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Это его первый визит на Украину после объявления спецоперации.

Накануне воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Полтавской, Николаевской, Черкасской, Волынской, Кировоградской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях Украины.