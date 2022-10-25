Узнать больше

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области

Короткая ссылка
В Киевской области и Киеве объявлена воздушная тревога.
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области
  • Gettyimages.ru
  • © Ed Ram

«Воздушная тревога в Киевской области», — говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram-канале.

25 октября в Киев прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Это его первый визит на Украину после объявления спецоперации.

Накануне воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Полтавской, Николаевской, Черкасской, Волынской, Кировоградской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить