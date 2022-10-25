Политолог Дудчак оценил планы США запустить программу по поддержке экономики Армении

Политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал планы агентства США по международному развитию (USAID) запустить новую программу по поддержке экономики Армении.

«Никаким образом укреплять экономику Армении они вообще не планируют», — считает политолог.

Он добавил, что, по его мнению, ни одной стране мира ещё американцы не помогли «ни в укреплении экономики, ни в успокоении каких-то конфликтов».

По словам Дудчака, USAID используется для финансирования «цветных революций» по всему миру.

Ранее стало известно, что США намерены выделить до $25 млн на проект по укреплению экономики Армении.

Программа запланирована на пять лет. В это время подрядчикам предстоит сотрудничать с госорганами республики, в том числе с Министерством экономики и Министерством высокотехнологической промышленности, а также с представителями частного сектора.