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Политолог Дудчак оценил планы США запустить программу по поддержке экономики Армении

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Анастасия Белоусова
Политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал планы агентства США по международному развитию (USAID) запустить новую программу по поддержке экономики Армении.
Политолог Дудчак оценил планы США запустить программу по поддержке экономики Армении
  • Gettyimages.ru
  • © DEA / G. COZZI

«Никаким образом укреплять экономику Армении они вообще не планируют», — считает политолог.

Он добавил, что, по его мнению, ни одной стране мира ещё американцы не помогли «ни в укреплении экономики, ни в успокоении каких-то конфликтов». 

По словам Дудчака, USAID используется для финансирования «цветных революций» по всему миру.

Ранее стало известно, что США намерены выделить до $25 млн на проект по укреплению экономики Армении.

Программа запланирована на пять лет. В это время подрядчикам предстоит сотрудничать с госорганами республики, в том числе с Министерством экономики и Министерством высокотехнологической промышленности, а также с представителями частного сектора. 

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