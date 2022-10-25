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Власти Кишинёва сообщили о снижении освещения улиц в городе из-за дефицита электроэнергии

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Мэр Кишинёва Иван Чебан сообщил, что освещение города будет снижено в целях экономии электроэнергии.
Власти Кишинёва сообщили о снижении освещения улиц в городе из-за дефицита электроэнергии
  • РИА Новости

«На данный момент принято решение включать уличное освещение на час позже и выключать на час раньше», — написал он в своём Telegram-канале.

Чебан добавил, что необходимо отключить инсталляции, которые не являются жизненно важными для технологических процессов и не влияют на безопасность и здоровье жителей столицы.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что с 24 октября республика начнёт испытывать дефицит электроэнергии.

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