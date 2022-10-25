РИА Новости: подполье Николаева получило оружие от своих сторонников из ВСУ
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Об этом РИА Новости сообщил один из активистов подполья.
Отмечается, что подпольщик неоднократно передавал агентству видео с рассказами о ситуации в городе.
Он также сообщил, что украинские власти устраивают поборы с жителей Николаева.
«С родителей требуют деньги на фонд школы и на учебные пособия, хотя всё из интернета берётся», — сказал он, добавив, что школа выходит по средствам «как коммуналка».
Активист заявил, что даже с тех бизнесменов, у кого нет прибыли, а одни убытки, «гребут сумасшедшие налоги».
«Неудивительно, что люди ждут освобождения и обязательно дождутся», — подчеркнул он.
16 сентября спецназовцы Росгвардии обнаружили очередные схроны с оружием Вооружённых сил Украины в Луганской Народной Республике.