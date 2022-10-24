Захарова сравнила Зеленского с бен Ладеном из-за поддержки со стороны США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинского президента Владимира Зеленского «Усамой бен Ладеном номер два», поскольку экс-главаря террористической организации «Аль-Каида»* также связывали партнёрские отношения с Соединёнными Штатами.

Захарова напомнила о терактах 11 сентября 2001 года, совершённых боевиками «Аль-Каиды», которые до этого были близки США. Официальный представитель российского МИД связала эту ситуацию с появившейся информацией о планах Киева устроить провокацию с использованием «грязной бомбы».

Захарова подчеркнула, что те теракты совершили люди, которые «жили и работали» на деньги Вашингтона.

Кроме того, это были боевики, которые убивали мирных жителей из поставляемого США оружия.

«Ровно то же самое происходит сейчас с Зеленским ... Для мирового сообщества Зеленский это просто бен Ладен номер два», — приводит РИА Новости слова Захаровой в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Она назвала ситуацию с Зеленским более опасной, поскольку он получает намного больше финансирования от США, чем бен Ладен.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими террористами.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.