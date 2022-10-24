МИД России: попытки вывести миротворцев с Южного Кавказа направлены на дестабилизацию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки внешних сил добиться вывода российских миротворцев с Южного Кавказа направлены на дестабилизацию в регионе.

Заявление спикера МИД опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

По её словам, в настоящее время распространяются голословные обвинения, что российская сторона «якобы не выполняет свои обязательства в сфере безопасности перед Арменией».

Она напомнила, что именно Россия «остановила войну в ноябре 2020 г., направила миротворцев, которые принесли мир и стабильность в регион, и по сей день вносит решающий вклад в урегулирование вооружённых инцидентов между Баку и Ереваном».

«Попытки же внешних сил добиться вывода российского миротворческого контингента как раз и направлены на дестабилизацию Южного Кавказа», — сказала Захарова.

Также в МИД России сообщили, что российский президент Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна в Россию на трёхсторонний саммит.