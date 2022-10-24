«Военная хроника»: удар по технике спецназа ВСУ нанесли штурмовики Су-25 ВКС России

Штурмовики Су-25 ВКС России утром 24 октября нанесли удар по скоплению техники спецназа Вооружённых сил Украины в Херсонской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Отмечается, что утром 24 октября две роты украинских Сил спецопераций предприняли попытку провести разведку боем у позиций российских войск в Борозенском и Пятихатках в Херсонской области.

В 05:00 эту колонну обнаружили с помощью беспилотника «Орлан-30».

«По скоплению техники ВСУ нанесли удар штурмовики Су-25 ВКС России», — говорится в сообщении.

Также по позициям ВСУ дополнительно отработали орудия «Гиацинт-Б» и реактивные комплексы «Смерч».

В результате неудачной вылазки в укрепрайон ВС России украинские войска потеряли более 80 человек и не менее десяти единиц техники.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении более 80 военных ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.