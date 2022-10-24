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ВСУ попытались вклиниться в оборону российских ВС в направлении Червонопоповки в ЛНР

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Украинские войска попытались вклиниться в оборону российских ВС в направлении Червонопоповки в ЛНР, противника удалось остановить и отбросить на исходный рубеж с помощью ударов артиллерии и авиации.
ВСУ попытались вклиниться в оборону российских ВС в направлении Червонопоповки в ЛНР
  • AP

Об этом сообщило Министерство обороны России.

На Краснолиманском направлении подразделения ВСУ действовали силами до двух механизированных рот.

«Ударами авиации, огнём артиллерии и обороняющихся подразделений противник был остановлен и отброшен на исходный рубеж. Уничтожены более 20 украинских военнослужащих и две боевые машины пехоты», — говорится в сводке.

Также российские военные отразили все атаки украинской армии на Купянском направлении.

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