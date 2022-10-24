Российские войска отразили все атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили все атаки украинской армии на Купянском направлении, уничтожены более 25 бойцов ВСУ, сообщило Министерство обороны России.

Противник силами до трёх мотопехотных рот пытался атаковать позиции российских войск в районах Першотравневого, Орлянки и Берестового в Харьковской области, уточнили в министерстве.

«Все атаки отражены. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожены более 25 украинских военнослужащих, один танк, пять бронетранспортёров и четыре пикапа», — рассказали там.

Ранее украинские подразделения пытались мелкими группами атаковать позиции ВС России на Запорожском направлении. Все атаки были отражены.