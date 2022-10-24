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Российские войска отразили все атаки ВСУ на Купянском направлении

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Российские военные отразили все атаки украинской армии на Купянском направлении, уничтожены более 25 бойцов ВСУ, сообщило Министерство обороны России.
Российские войска отразили все атаки ВСУ на Купянском направлении
  • AP

Противник силами до трёх мотопехотных рот пытался атаковать позиции российских войск в районах Першотравневого, Орлянки и Берестового в Харьковской области, уточнили в министерстве.

«Все атаки отражены. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожены более 25 украинских военнослужащих, один танк, пять бронетранспортёров и четыре пикапа», — рассказали там.

Ранее украинские подразделения пытались мелкими группами атаковать позиции ВС России на Запорожском направлении. Все атаки были отражены.

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