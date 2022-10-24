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ФТС России получила от стран Прибалтики письма о замораживании таможенного сотрудничества

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Федеральная таможенная служба (ФТС) России получила от прибалтийских стран письма о замораживании таможенного сотрудничества.
ФТС России получила от стран Прибалтики письма о замораживании таможенного сотрудничества
  • РИА Новости

Об этом заявил замглавы службы Руслан Давыдов на пресс-конференции в Москве.

«Наши границы с Евросоюзом и есть границы с прибалтийскими странами и Финляндией. У нас все годы и даже после 2014 года были прекрасные отношения с таможенным руководством этих стран... В силу политических жёстких установок мы получили от этих стран прямые письма о замораживании таможенного сотрудничества», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что, например, в конце лета очереди достигали до 1 тыс. машин из Латвии к нам. 

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая за полгода вырос на 32,5% в годовом исчислении.

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