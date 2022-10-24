ФТС России получила от стран Прибалтики письма о замораживании таможенного сотрудничества
- РИА Новости
Об этом заявил замглавы службы Руслан Давыдов на пресс-конференции в Москве.
«Наши границы с Евросоюзом и есть границы с прибалтийскими странами и Финляндией. У нас все годы и даже после 2014 года были прекрасные отношения с таможенным руководством этих стран... В силу политических жёстких установок мы получили от этих стран прямые письма о замораживании таможенного сотрудничества», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что, например, в конце лета очереди достигали до 1 тыс. машин из Латвии к нам.
Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая за полгода вырос на 32,5% в годовом исчислении.