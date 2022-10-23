Полиция задержала около десяти участников протеста в Кишинёве
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«Сегодня вечером мы мирным путём согласовали наши действия у Генеральной прокуратуры. А те ребята, которые арестованы, наши адвокаты подадут ходатайства, арестованы около десяти человек», — сказал он.
По словам Цуркану, акция протеста прошла успешно, её участники цивилизованно подошли к требованиям полиции, но «не получили того же в ответ».
«Нас сегодня изгнали, не дали права протестовать, хотя у мэрии Кишинёва было заявление о проведении нашей акции, мы не понимаем, на чьей стороне сейчас мэрия Кишинева — на стороне власти или на стороне народа», — добавил политик.
23 октября на улицы молдавской столицы вышли свыше 50 тыс. человек, отмечались многочисленные столкновения с полицией.
Манифестанты установили более 300 палаток на площади перед зданием Генеральной прокуратуры, которое они намерены пикетировать.
Также участники акции протеста приняли резолюцию о создании народного правительства.