Полиция задержала около десяти участников протеста в Кишинёве, адвокаты оппозиционной партии «Шор» выступят в их защиту, сообщил РИА Новости представитель политсилы Дину Цуркану.

«Сегодня вечером мы мирным путём согласовали наши действия у Генеральной прокуратуры. А те ребята, которые арестованы, наши адвокаты подадут ходатайства, арестованы около десяти человек», — сказал он.

По словам Цуркану, акция протеста прошла успешно, её участники цивилизованно подошли к требованиям полиции, но «не получили того же в ответ».

«Нас сегодня изгнали, не дали права протестовать, хотя у мэрии Кишинёва было заявление о проведении нашей акции, мы не понимаем, на чьей стороне сейчас мэрия Кишинева — на стороне власти или на стороне народа», — добавил политик.

23 октября на улицы молдавской столицы вышли свыше 50 тыс. человек, отмечались многочисленные столкновения с полицией.

Манифестанты установили более 300 палаток на площади перед зданием Генеральной прокуратуры, которое они намерены пикетировать.

Также участники акции протеста приняли резолюцию о создании народного правительства.