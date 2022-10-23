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Представители молдавской партии «Шор» сообщили о создании народного правительства

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Участники акции протеста в Кишинёве, организованной оппозиционной партией «Шор», приняли резолюцию о создании народного правительства, сообщает РИА Новости.
Представители молдавской партии «Шор» сообщили о создании народного правительства
  • РИА Новости

Как напоминает агентство, полиция не позволила организаторам акции протеста пройти маршем по главному проспекту столицы и добраться до центральной площади.

Прорвать кордон полиции протестующим не удалось, несколько участников протеста были задержаны.

Вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер сообщила, что часть техники политсилы изъята правоохранительными органами.

«Мы приняли решение о создании народного правительства — как исполнительного органа власти, представляющего напрямую народ Молдавии, который должен будет защищать народ от превышения полномочий со стороны власти, должен будет строить диалог со стратегическими внешними партнёрами, организовать досрочные выборы президента и парламента и обеспечить мирную передачу власти», — зачитал текст резолюции представитель партии Дину Цуркану.

23 октября в молдавской столице проходит акция протеста, организованная оппозиционной партией «Шор».

Демонстранты выступают против энергетической политики действующих властей во главе с президентом Майей Санду, которая привела к росту цен и инфляции.

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