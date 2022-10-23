Минобороны: ВС России уничтожили более 40 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении
- РИА Новости
«На Южно-Донецком направлении противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп, усиленных танками», — говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что противник был остановлен огнём артиллерии и рассеян.
Потери ВСУ составили более 40 военных, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля.
Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что все попытки украинских военных пробить линию обороны в регионе отражены.