Омбудсмен Сорока: ВСУ иногда убивают раненых военнопленных

Советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока сообщила, что зафиксированы случаи убийства на поле боя раненых военнопленных украинскими военными.

Об этом она рассказала по итогам беседы с двумя бойцами Народной милиции ЛНР, освобождёнными из украинского плена.

«Один из них (освобождённых военнопленных. — RT) рассказал о том, что если в процессе пленения человек ранен, то превалируют случаи, когда человека просто убивают», — приводит слова Сороки РИА Новости.

По её словам, ВСУ делают это, чтобы не оказывать медицинскую помощь, а также чтобы избежать проблем при транспортировке.

Сорока также подчеркнула, что Украина применяет акты терроризма в отношении жителей Донбасса.

Ранее освобождённый из украинского плена сержант Народной милиции Донецкой Народной Республики Алексей Шалыгин рассказал, что его взяли в плен иностранные наёмники, которые говорили на английском и польском языках.