Узнать больше

Омбудсмен Сорока: ВСУ иногда убивают раненых военнопленных

Короткая ссылка
Советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока сообщила, что зафиксированы случаи убийства на поле боя раненых военнопленных украинскими военными.

Об этом она рассказала по итогам беседы с двумя бойцами Народной милиции ЛНР, освобождёнными из украинского плена.

«Один из них (освобождённых военнопленных. — RT) рассказал о том, что если в процессе пленения человек ранен, то превалируют случаи, когда человека просто убивают», — приводит слова Сороки РИА Новости.

По её словам, ВСУ делают это, чтобы не оказывать медицинскую помощь, а также чтобы избежать проблем при транспортировке. 

Сорока также подчеркнула, что Украина применяет акты терроризма в отношении жителей Донбасса.

Ранее освобождённый из украинского плена сержант Народной милиции Донецкой Народной Республики Алексей Шалыгин рассказал, что его взяли в плен иностранные наёмники, которые говорили на английском и польском языках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить