Сержант из ДНР Шалыгин рассказал, что в плен его брали иностранные наёмники

Освобождённый из украинского плена сержант Народной милиции Донецкой Народной Республики Алексей Шалыгин рассказал, что его взяли в плен иностранные наёмники, которые говорили на английском и польском языках.

«Английскую речь мы услышали сразу, на английском кто-то кричал. Потом поляк начал ворковать», — приводит слова сержанта РИА Новости.

Он также рассказал о наличии переводчиков в рядах ВСУ, которые занимались переводом с английского на русский или украинский языки.

17 октября Минобороны сообщило, что с территории Украины в результате переговорного процесса возвращены 110 российских граждан.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал вернувшихся из украинского плена бойцов героями.