Сержант из ДНР Шалыгин рассказал, что в плен его брали иностранные наёмники
«Английскую речь мы услышали сразу, на английском кто-то кричал. Потом поляк начал ворковать», — приводит слова сержанта РИА Новости.
Он также рассказал о наличии переводчиков в рядах ВСУ, которые занимались переводом с английского на русский или украинский языки.
17 октября Минобороны сообщило, что с территории Украины в результате переговорного процесса возвращены 110 российских граждан.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал вернувшихся из украинского плена бойцов героями.