Власти ЛНР назвали тяжёлыми переговоры с Киевом по вопросу обмена военнопленными
«Переговоры идут тяжело», — цитирует Сороку РИА Новости.
По её словам, власти ЛНР рассчитывали на большее количество освобождённых из украинского плена.
Тем не менее, отметила Сорока, переговоры продолжаются.
17 октября Минобороны сообщило, что с территории Украины в результате переговорного процесса возвращены 110 российских граждан.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал вернувшихся из украинского плена бойцов героями.