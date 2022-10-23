Власти ЛНР назвали тяжёлыми переговоры с Киевом по вопросу обмена военнопленными

Советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока назвала тяжёлыми переговоры с украинской стороной по вопросу обмена военнопленными.

«Переговоры идут тяжело», — цитирует Сороку РИА Новости.

По её словам, власти ЛНР рассчитывали на большее количество освобождённых из украинского плена.

Тем не менее, отметила Сорока, переговоры продолжаются.

17 октября Минобороны сообщило, что с территории Украины в результате переговорного процесса возвращены 110 российских граждан.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал вернувшихся из украинского плена бойцов героями.