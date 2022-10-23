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Власти Полтавской и Кировоградской областей сообщили о воздушной тревоге в регионах

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Власти Полтавской и Кировоградской областей Украины сообщили о воздушной тревоге в регионах.

Об этом сообщили главы Полтавской и Кировоградской обладминистраций Дмитрий Лунин и Андрей Райкович в Telegram.

Ранее в «Укрэнерго» заявили, что удары по инфраструктуре Украины 22 октября принесли, возможно, больший ущерб, чем предыдущие обстрелы.

Отмечается, что в Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях введены отключения снабжения.

Также сообщается, что специалисты приступили к ликвидации последствий обстрелов.

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