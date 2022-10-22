Офицер ВС США: ВСУ будут парализованы в случае захвата линий снабжения на западе Украины
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- © Francisco Seco
«Если сухопутный маршрут из Польши будет отрезан, у Украины практически не останется возможности вести военные действия более нескольких месяцев», — написал Дэвис в статье для 19FortyFive.
Он отметил, что иной способ поставок оружия через Карпаты более сложный и ограниченный по пропускной способности.
По его словам, успешный удар по линиям снабжения заставит украинское руководство выбирать между переговорами и разгромным поражением.
Ранее бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что в ходе конфликта на Украине могут быть задействованы многонациональные силы под руководством США.