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Офицер ВС США: ВСУ будут парализованы в случае захвата линий снабжения на западе Украины

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Украинская армия быстро утратит возможность воевать в случае захвата линий снабжения на западе Украины, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
Офицер ВС США: ВСУ будут парализованы в случае захвата линий снабжения на западе Украины
  • AP
  • © Francisco Seco

«Если сухопутный маршрут из Польши будет отрезан, у Украины практически не останется возможности вести военные действия более нескольких месяцев», — написал Дэвис в статье для 19FortyFive.

Он отметил, что иной способ поставок оружия через Карпаты более сложный и ограниченный по пропускной способности.

По его словам, успешный удар по линиям снабжения заставит украинское руководство выбирать между переговорами и разгромным поражением.

Ранее бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что в ходе конфликта на Украине могут быть задействованы многонациональные силы под руководством США.

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