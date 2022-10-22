Офицер ВС США: ВСУ будут парализованы в случае захвата линий снабжения на западе Украины

Украинская армия быстро утратит возможность воевать в случае захвата линий снабжения на западе Украины, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

«Если сухопутный маршрут из Польши будет отрезан, у Украины практически не останется возможности вести военные действия более нескольких месяцев», — написал Дэвис в статье для 19FortyFive.

Он отметил, что иной способ поставок оружия через Карпаты более сложный и ограниченный по пропускной способности.

По его словам, успешный удар по линиям снабжения заставит украинское руководство выбирать между переговорами и разгромным поражением.

Ранее бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что в ходе конфликта на Украине могут быть задействованы многонациональные силы под руководством США.