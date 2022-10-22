Премьер Украины Шмыгаль заявил о возможности «миграционного цунами» в Европу

Украине грозит гуманитарная катастрофа, и если Европа не предоставит ей системы ПВО, то возможно возникновение мощного потока мигрантов, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

«Потому что, если на Украине не будет электричества, отопления или воды, это может спровоцировать новое миграционное цунами», — сказал Шмыгаль в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он отметил, что с февраля Украину покинули восемь миллионов человек, при этом часть из них вернулись.

Премьер добавил, что стране нужны средства ПВО.

Ранее стало известно, что американские власти рассчитывают передать Украине первые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS в ближайшие недели.