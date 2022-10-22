Экс-командир теробороны Энергодара рассказал, что отказался от диверсий против населения

Бывший командир украинской теробороны Энергодара Виталий Деменко сообщил, что добровольно передал российским силовикам данные на членов своей вооружённой группы и отказался участвовать в диверсиях против мирного населения.

Деменко рассказал, что он и его группа из 34 человек подчинялись главе теробороны города Ивану Романенко.

«Две диверсии он пытался устроить, мы его отговаривали. Люди сказали ему, что не стоит этого делать, так как город освободили без выстрелов, ходят дети, никаких проблем нет», — рассказал экс-командир РИА Новости.

По его словам, он «постоянно слышит прилёты» по мирному населению со стороны ВСУ.

«По человеку, который с собакой вышел погулять, или ребёнок, рядом с которым прилетело, он испугался и четыре дня не ест», — поделился Деменко.

Ранее пленный украинский военнослужащий, замначальника командного пункта 56-й ОМБ ВСУ подполковник Валентин Алтухов рассказал о приказах командира стрелять по жилым домам.