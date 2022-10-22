СМИ сообщают о взрывах в Одесской, Хмельницкой, Ровненской и Днепропетровской областях
- РИА Новости
- © Андрей Иглов
Так, сообщают о взрывах в Днепре, пишет РИА Новости.
По информации «СТРАНА.ua», в Одесской области произведён удар по объекту энергетической инфраструктуры.
«Офис президента подтверждает новый массированный удар по украинской инфраструктуре», — говорится в новости.
Также поступили сообщения о взрыве в Луцке и Ковеле. В некоторых областях заявляют о проблемах с энергетикой.
Ранее в Киеве сообщили о поражении половины мощностей генерации тепловой энергии Украины.