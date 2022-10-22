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СМИ сообщают о взрывах в Одесской, Хмельницкой, Ровненской и Днепропетровской областях

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Взрывы были слышны в Одесской, Хмельницкой, Ровненской и Днепропетровской областях, сообщают украинские СМИ после того, как по всей территории страны объявили воздушную тревогу утром 22 октября.
СМИ сообщают о взрывах в Одесской, Хмельницкой, Ровненской и Днепропетровской областях
  • РИА Новости
  • © Андрей Иглов

Так, сообщают о взрывах в Днепре, пишет РИА Новости.

По информации «СТРАНА.ua», в Одесской области произведён удар по объекту энергетической инфраструктуры.

«Офис президента подтверждает новый массированный удар по украинской инфраструктуре», — говорится в новости. 

Также поступили сообщения о взрыве в Луцке и Ковеле. В некоторых областях заявляют о проблемах с энергетикой.

Ранее в Киеве сообщили о поражении половины мощностей генерации тепловой энергии Украины.

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