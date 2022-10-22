В Минобороны Узбекистана сообщили о взрыве на складе ведомства
На складе Министерства обороны Узбекистана произошёл взрыв, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в узбекском оборонном ведомстве.
Уточняется, что ЧП произошло в 04:55 (02:55 мск).
Следователи начали расследование по факту инцидента.
Ранее стало известно, что в Чирчике Ташкентской области на территории АО «Максам-Чирчик» произошёл взрыв.
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