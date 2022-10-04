военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Взрыв произошёл на химзаводе в Чирчике в Узбекистане

Короткая ссылка
В Чирчике Ташкентской области на территории АО «Максам-Чирчик» произошёл взрыв.
Взрыв произошёл на химзаводе в Чирчике в Узбекистане
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в официальном Telegram-канале городской газеты «Чирчик» со ссылкой на пресс-службу АО «Узкимёсаноат».

«4 октября в 08:30 в цехе синтеза производственного цеха Аммиака-1 предприятия АО «Максам-Чирчик», расположенного в городе Чирчике, произошёл кратковременный взрыв. В результате в колонне синтеза цеха возник пожар», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

«При этом в окружающую среду не выделялись вредные вещества и газы», — говорится в сообщении.

АО «Максам-Чирчик» — второй по величине производитель азотных удобрений в Узбекистане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить