Взрыв произошёл на химзаводе в Чирчике в Узбекистане

В Чирчике Ташкентской области на территории АО «Максам-Чирчик» произошёл взрыв.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале городской газеты «Чирчик» со ссылкой на пресс-службу АО «Узкимёсаноат».

«4 октября в 08:30 в цехе синтеза производственного цеха Аммиака-1 предприятия АО «Максам-Чирчик», расположенного в городе Чирчике, произошёл кратковременный взрыв. В результате в колонне синтеза цеха возник пожар», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

«При этом в окружающую среду не выделялись вредные вещества и газы», — говорится в сообщении.

АО «Максам-Чирчик» — второй по величине производитель азотных удобрений в Узбекистане.