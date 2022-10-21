Власти Молдавии заявили, что страна заинтересована в сохранении контракта с «Газпромом»

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил в интервью изданию NewsMaker, что страна заинтересована в сохранении контракта с «Газпромом».

«Мы никогда не выступали за разрыв контракта с «Газпромом». В наших интересах сохранить этот договор и чтобы «Газпром» поставил все объёмы газа. Это единственная наша цель», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что постоянно поддерживает связь с главой «Газпром-экспорта» Еленой Буймистровой.

Ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что компания рассчиталась с «Газпромом» за потреблённый в сентябре газ и перечислила аванс за октябрь.