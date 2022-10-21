Минкультуры назвало логичным исчезновение с афиш артистов, покинувших Россию

Министерство культуры России назвало логичным исчезновение с афиш культурных учреждений артистов, которые покинули Россию.

Об этом говорится в сообщении Минкультуры.

«Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против её богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения и их афиши», — цитирует заявление ТАСС.

Также в министерстве рассказали, что от российских граждан поступает большое число обращений с возмущениями из-за присутствия таких деятелей культуры в информационно-рекламных материалах госучреждений.

По данным ведомства, «этот запрос идёт, прежде всего, от общества». Минкультуры добавило, что не может и не должно такой запрос игнорировать.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал предательством отъезд некоторых россиян из страны.