Политолог раскритиковал слова Данилова о необходимости уничтожить русский язык на Украине

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин прокомментировал в беседе с RT заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории страны.

Как подчеркнул Бредихин, высказывание Данилова — это то, чего пытаются добиться власти Украины на протяжении всего периода своей независимости.

Кроме того, политолог напомнил об отношении Киева к жителям юго-востока, которых власти давно уже считают «людьми третьего сорта».

«Важно то, что русский язык как язык коренного народа никогда не вносился в принимаемые законопроекты о защите языков... Безусловно, это (заявление. — RT) очень важный посыл, и те регионы, которые находятся под контролем киевской власти, должны понимать, что завтра для их населения может уже не наступить. За языковым геноцидом будет геноцид по этническому принципу», — заявил собеседник RT.

Ранее Данилов заявил о необходимости уничтожить русский язык на Украине.

Он подчеркнул, что выступает против идеи достижения взаимопонимания с русскоговорящими украинцами и считает данный нарратив опасным для страны.