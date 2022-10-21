Политолог раскритиковал слова Данилова о необходимости уничтожить русский язык на Украине
- РИА Новости
Как подчеркнул Бредихин, высказывание Данилова — это то, чего пытаются добиться власти Украины на протяжении всего периода своей независимости.
Кроме того, политолог напомнил об отношении Киева к жителям юго-востока, которых власти давно уже считают «людьми третьего сорта».
«Важно то, что русский язык как язык коренного народа никогда не вносился в принимаемые законопроекты о защите языков... Безусловно, это (заявление. — RT) очень важный посыл, и те регионы, которые находятся под контролем киевской власти, должны понимать, что завтра для их населения может уже не наступить. За языковым геноцидом будет геноцид по этническому принципу», — заявил собеседник RT.
Ранее Данилов заявил о необходимости уничтожить русский язык на Украине.
Он подчеркнул, что выступает против идеи достижения взаимопонимания с русскоговорящими украинцами и считает данный нарратив опасным для страны.