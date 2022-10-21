Лукашенко: СБУ два дня назад попросила о встрече с белорусскими специалистами
- РИА Новости
Его слова приводит БЕЛТА.
Лукашенко заявил, что положительно ответил на запрос Службы безопасности Украины встретиться с белорусскими коллегами.
«Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы», — пояснил он.
Он добавил, что самые главные темы всегда обсуждаются «вне публичной плоскости».
Также Лукашенко прокомментировал распространённую в интернете информацию об объявлении его в розыск Службой безопасности Украины.