Лукашенко: СБУ два дня назад попросила о встрече с белорусскими специалистами

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) два дня назад попросила о встрече с белорусскими специалистами.

Его слова приводит БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что положительно ответил на запрос Службы безопасности Украины встретиться с белорусскими коллегами.

«Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы», — пояснил он.

Он добавил, что самые главные темы всегда обсуждаются «вне публичной плоскости».

Также Лукашенко прокомментировал распространённую в интернете информацию об объявлении его в розыск Службой безопасности Украины.