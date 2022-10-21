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Лукашенко: СБУ два дня назад попросила о встрече с белорусскими специалистами

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) два дня назад попросила о встрече с белорусскими специалистами.
Лукашенко: СБУ два дня назад попросила о встрече с белорусскими специалистами
  • РИА Новости

Его слова приводит БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что положительно ответил на запрос Службы безопасности Украины встретиться с белорусскими коллегами.

«Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы», — пояснил он.

Он добавил, что самые главные темы всегда обсуждаются «вне публичной плоскости».

Также Лукашенко прокомментировал распространённую в интернете информацию об объявлении его в розыск Службой безопасности Украины.

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