Лукашенко об объявлении его в розыск СБУ: я здесь, пускай приезжают, если хотят
- РИА Новости
«А чего меня объявлять? Я здесь. Пускай приезжают, если хотят», — приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА.
В материале уточняется, что СБУ уже опровергла информацию об объявлении президента Белоруссии в розыск.
Лукашенко также заявил, что положительно ответил на запрос Службы безопасности Украины встретиться с белорусскими коллегами.
«Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы», — пояснил он, добавив, что самые главные темы всегда обсуждаются «вне публичной плоскости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении супруги президента Белоруссии Галины.