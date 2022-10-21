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Лукашенко об объявлении его в розыск СБУ: я здесь, пускай приезжают, если хотят

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Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал распространённую в интернете информацию об объявлении его в розыск Службой безопасности Украины.
Лукашенко об объявлении его в розыск СБУ: я здесь, пускай приезжают, если хотят
  • РИА Новости

«А чего меня объявлять? Я здесь. Пускай приезжают, если хотят», — приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА.

В материале уточняется, что СБУ уже опровергла информацию об объявлении президента Белоруссии в розыск.

Лукашенко также заявил, что положительно ответил на запрос Службы безопасности Украины встретиться с белорусскими коллегами.

«Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы», — пояснил он, добавив, что самые главные темы всегда обсуждаются «вне публичной плоскости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении супруги президента Белоруссии Галины.

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