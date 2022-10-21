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Минобороны: ВС России остановили наступление ВСУ на Краснолиманском направлении

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В российском Минобороны сообщили, что ВС России массированным огнём артиллерии остановили наступление подразделений ВСУ в ЛНР и ДНР.
Минобороны: ВС России остановили наступление ВСУ на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

«На Краснолиманском направлении российскими войсками сорвана очередная попытка ВСУ силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец в районах населённых пунктов Нововодяное Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

Также отмечается, что российской артиллерией были остановлены и отброшены выдвигавшиеся подразделения ВСУ. В результате уничтожены 25 украинских военных, две боевые машины пехоты и два пикапа. 

Ранее в ведомстве сообщили, что ВС России сорвали две попытки наступления ВСУ в Херсонской области за сутки.

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