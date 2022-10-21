Минобороны: ВС России остановили наступление ВСУ на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
«На Краснолиманском направлении российскими войсками сорвана очередная попытка ВСУ силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец в районах населённых пунктов Нововодяное Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
Также отмечается, что российской артиллерией были остановлены и отброшены выдвигавшиеся подразделения ВСУ. В результате уничтожены 25 украинских военных, две боевые машины пехоты и два пикапа.
Ранее в ведомстве сообщили, что ВС России сорвали две попытки наступления ВСУ в Херсонской области за сутки.