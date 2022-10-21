В Приднестровье сообщили о введении чрезвычайного экономического положения
- РИА Новости
«Предложенная мера обусловлена высоким риском возникновения общеэкономического кризиса, вызванного сокращением на 30% объёмов поставок в республику природного газа», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что дефицит газа спровоцировал недостаточность обеспечения топливом промышленных предприятий, теплоснабжающих организаций и потребителей электроэнергии.
Лидер Приднестровья предложил распространить действие указа до конца октября — на 11 суток, уточнили в пресс-службе.
Ранее министр экономики Приднестровья Сергей Оболоник заявил, что Молдавский металлургический завод и Рыбницкий цементный завод приостановили работу из-за дефицита газа.