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В Приднестровье сообщили о введении чрезвычайного экономического положения

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Пресс-служба президента Приднестровья Вадима Красносельского сообщила, что парламент республики утвердил введение чрезвычайного экономического положения из-за сокращения поставок газа.
В Приднестровье сообщили о введении чрезвычайного экономического положения
  • РИА Новости

«Предложенная мера обусловлена высоким риском возникновения общеэкономического кризиса, вызванного сокращением на 30% объёмов поставок в республику природного газа», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что дефицит газа спровоцировал недостаточность обеспечения топливом промышленных предприятий, теплоснабжающих организаций и потребителей электроэнергии.

Лидер Приднестровья предложил распространить действие указа до конца октября — на 11 суток, уточнили в пресс-службе.

Ранее министр экономики Приднестровья Сергей Оболоник заявил, что Молдавский металлургический завод и Рыбницкий цементный завод приостановили работу из-за дефицита газа.

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