В Приднестровье заявили о приостановке работы двух предприятий из-за дефицита газа
- РИА Новости
«Так как в бытовом секторе газа стали потреблять больше, пришлось дополнительно усиливать меры сокращения затрат газа на предприятиях. Ещё вчера ММЗ уже стоял, РЦК был остановлен ещё раньше», — приводит его слова Интерфакс.
Несмотря на экономию газа, до конца месяца дефицит топлива составит 15 млн куб. м, уточнил Оболоник.
4 октября глава российско-молдавской газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что предприятие «Тираспольтрансгаз» выплатило свыше $5 млн «Газпрому» за поставку газа.