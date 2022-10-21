В Приднестровье заявили о приостановке работы двух предприятий из-за дефицита газа

Министр экономики Приднестровья Сергей Оболоник заявил, что Молдавский металлургический завод (ММЗ) и Рыбницкий цементный завод (РЦК) приостановили работу из-за дефицита газа.

«Так как в бытовом секторе газа стали потреблять больше, пришлось дополнительно усиливать меры сокращения затрат газа на предприятиях. Ещё вчера ММЗ уже стоял, РЦК был остановлен ещё раньше», — приводит его слова Интерфакс.

Несмотря на экономию газа, до конца месяца дефицит топлива составит 15 млн куб. м, уточнил Оболоник.

4 октября глава российско-молдавской газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что предприятие «Тираспольтрансгаз» выплатило свыше $5 млн «Газпрому» за поставку газа.