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Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по «боевикам» на учениях ОДКБ в Таджикистане

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Российские штурмовики Су-25 отработали нанесение ракетных ударов по передовым отрядам боевиков на учении коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона (ЦАР) «Рубеж-2022» в Таджикистане.
Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по «боевикам» на учениях ОДКБ в Таджикистане
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на объединённый пресс-центр учений ОДКБ.

«Звено штурмовиков Су-25 Российской Федерации на предельно малой высоте в 200 м выполнило боевой разворот и с пикирования нанесло удар неуправляемыми авиационными ракетами НАР С-24 по колоннам техники «боевиков», — сказано в сообщении.

Отмечается, что разведку целей обеспечили самолёты-разведчики Л-39 Военно-воздушных сил Таджикистана.

Учения проходят на полигоне Харбмайдон на юге республики, уточняется в материале.

10 октября в Таджикистане начались учения коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2022».

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