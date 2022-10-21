Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по «боевикам» на учениях ОДКБ в Таджикистане
- РИА Новости
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на объединённый пресс-центр учений ОДКБ.
«Звено штурмовиков Су-25 Российской Федерации на предельно малой высоте в 200 м выполнило боевой разворот и с пикирования нанесло удар неуправляемыми авиационными ракетами НАР С-24 по колоннам техники «боевиков», — сказано в сообщении.
Отмечается, что разведку целей обеспечили самолёты-разведчики Л-39 Военно-воздушных сил Таджикистана.
Учения проходят на полигоне Харбмайдон на юге республики, уточняется в материале.
10 октября в Таджикистане начались учения коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2022».