В Таджикистане начались учения ОДКБ «Рубеж»
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат ОДКБ.
Участники отработают подготовку и ведение боевых действий по ликвидации условных незаконных вооружённых формирований.
Активная фаза учений будет проходить на полигоне Харбмайдон в 140 км южнее Душанбе 17—21 октября.
Как ожидается, общая численность участников составит около 1 тыс. человек и свыше 300 единиц военной и специальной техники.
Ранее в Минобороны Киргизии сообщили об отмене учений «Нерушимое братство» в рамках ОДКБ.