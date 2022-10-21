WP: на Украине недостаточно систем ПВО для прикрытия всей страны

На Украине недостаточно систем противовоздушной обороны для прикрытия «каждой части» страны.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Проблема в том, что у Украины нет достаточного количества подразделений ПВО, чтобы прикрыть каждую часть страны», — говорится в статье.

Отмечается, что большинство украинских систем ПВО — советского производства.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли 12 ракетных ударов по переправе в Херсоне, 11 ракет сбили российские силы ПВО.

Представитель ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в результате обстрела переправы в Херсоне погибли три человека.

Телеканал BFMTV отключил от эфира журналистку после слов об обстреле Херсона военными ВСУ.

20 октября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.