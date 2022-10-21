WP: на Украине недостаточно систем ПВО для прикрытия всей страны
Об этом сообщает газета The Washington Post.
«Проблема в том, что у Украины нет достаточного количества подразделений ПВО, чтобы прикрыть каждую часть страны», — говорится в статье.
Отмечается, что большинство украинских систем ПВО — советского производства.
Ранее стало известно, что ВСУ нанесли 12 ракетных ударов по переправе в Херсоне, 11 ракет сбили российские силы ПВО.
Представитель ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в результате обстрела переправы в Херсоне погибли три человека.
Телеканал BFMTV отключил от эфира журналистку после слов об обстреле Херсона военными ВСУ.
20 октября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.