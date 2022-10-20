Пасечник выразил соболезнования близким погибших при обстреле посёлка Червоный Прапор
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
«Они не держали в руках оружие, а возвращали населению свет, воду и газ. Но цель Киева — боль и страдания: создать невыносимые условия для гражданского населения и продолжать геноцид населения Луганского края», — написал он в своём Telegram.
Пасечник выразил соболезнования близким погибших.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших! Желаю скорейшего выздоровления раненым», — добавил он.
Ранее пять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб погибли и девять были ранены при обстреле Червоного Прапора из HIMARS.