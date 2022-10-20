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Пасечник выразил соболезнования близким погибших при обстреле посёлка Червоный Прапор

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Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил соболезнования близким жертв обстрела со стороны Украины посёлка Червоный Прапор.
Пасечник выразил соболезнования близким погибших при обстреле посёлка Червоный Прапор
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Они не держали в руках оружие, а возвращали населению свет, воду и газ. Но цель Киева — боль и страдания: создать невыносимые условия для гражданского населения и продолжать геноцид населения Луганского края», — написал он в своём Telegram.

Пасечник выразил соболезнования близким погибших.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших! Желаю скорейшего выздоровления раненым», — добавил он.

Ранее пять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб погибли и девять были ранены при обстреле Червоного Прапора из HIMARS.

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