Пасечник выразил соболезнования близким погибших при обстреле посёлка Червоный Прапор

Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил соболезнования близким жертв обстрела со стороны Украины посёлка Червоный Прапор.

«Они не держали в руках оружие, а возвращали населению свет, воду и газ. Но цель Киева — боль и страдания: создать невыносимые условия для гражданского населения и продолжать геноцид населения Луганского края», — написал он в своём Telegram.

Пасечник выразил соболезнования близким погибших.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших! Желаю скорейшего выздоровления раненым», — добавил он.

Ранее пять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб погибли и девять были ранены при обстреле Червоного Прапора из HIMARS.