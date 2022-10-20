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Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях против физических и юрлиц России

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Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о санкциях против физических и юридических лиц России.
Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях против физических и юрлиц России
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Ukrainian President'S Office

РИА Новости информирует, что в приложении к указу президента около 2,5 тыс. имён и 1374 компании и организации, среди которых «Альфа-банк», «Московский кредитный банк» и «Ростелеком».

Отмечается, что санкции вводятся на пять и десять лет.

4 октября Зеленский утвердил решение СНБО Украины о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

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