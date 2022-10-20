Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях против физических и юрлиц России

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о санкциях против физических и юридических лиц России.

РИА Новости информирует, что в приложении к указу президента около 2,5 тыс. имён и 1374 компании и организации, среди которых «Альфа-банк», «Московский кредитный банк» и «Ростелеком».

Отмечается, что санкции вводятся на пять и десять лет.

4 октября Зеленский утвердил решение СНБО Украины о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.