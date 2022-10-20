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КГБ Белоруссии: Украина ежедневно пытается нарушить воздушное пространство республики

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Украина ежедневно совершает попытки нарушения воздушного пространства Белоруссии, заявил председатель Комитета государственной безопасности республики генерал-лейтенант Иван Тертель.
КГБ Белоруссии: Украина ежедневно пытается нарушить воздушное пространство республики
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Каждый день практически мы видим усиление разведывательной деятельности с украинской территории, ежедневно — попытки нарушения воздушного пространства Республики Беларусь», — цитирует его белорусское агентство БЕЛТА.

Тертель также отметил активность агентурной разведки со стороны украинских иностранных спецслужб.

18 октября председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил об опасной и напряжённой ситуации на границе с Украиной.

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