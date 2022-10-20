Минобороны: ВС России сорвали попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в Донбассе

Российские военные сорвали попытки украинской армии форсировать реку Жеребец в Донбассе, сообщает Минобороны России.

«Сорваны попытки подразделений ВСУ форсировать реку Жеребец в районах населённых пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

Отмечается, что противник отброшен на исходные позиции огневым поражением ВС России.

Кроме того, уничтожены более 40 украинских военных, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Ранее в ведомстве сообщили, что ВС России отразили попытку прорыва на Николаево-Криворожском направлении, 18 украинских военных сдались в плен.