Узнать больше

Минобороны: ВС России сорвали попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в Донбассе

Короткая ссылка
Российские военные сорвали попытки украинской армии форсировать реку Жеребец в Донбассе, сообщает Минобороны России.

«Сорваны попытки подразделений ВСУ форсировать реку Жеребец в районах населённых пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

Отмечается, что противник отброшен на исходные позиции огневым поражением ВС России.

Кроме того, уничтожены более 40 украинских военных, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Ранее в ведомстве сообщили, что ВС России отразили попытку прорыва на Николаево-Криворожском направлении, 18 украинских военных сдались в плен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить