Минобороны: ВС России сорвали попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в Донбассе
«Сорваны попытки подразделений ВСУ форсировать реку Жеребец в районах населённых пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
Отмечается, что противник отброшен на исходные позиции огневым поражением ВС России.
Кроме того, уничтожены более 40 украинских военных, две боевые бронированные машины и три пикапа.
Ранее в ведомстве сообщили, что ВС России отразили попытку прорыва на Николаево-Криворожском направлении, 18 украинских военных сдались в плен.