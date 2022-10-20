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Минобороны Белоруссии: авиация России патрулирует границы Союзного государства

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Российская авиационная составляющая региональной группировки войск патрулирует границы Союзного государства.
Минобороны Белоруссии: авиация России патрулирует границы Союзного государства
  • © Виктор Толочко / Sputnik/РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии.

«В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее белорусский министр обороны Виктор Хренин сообщил, что региональная группировка войск Белоруссии и России приступила к развёртыванию и выполнению задач по защите Союзного государства.

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