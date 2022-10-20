Минобороны Белоруссии: авиация России патрулирует границы Союзного государства
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Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии.
«В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства», — говорится в сообщении в Telegram.
Ранее белорусский министр обороны Виктор Хренин сообщил, что региональная группировка войск Белоруссии и России приступила к развёртыванию и выполнению задач по защите Союзного государства.