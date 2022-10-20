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РИА Новости: отделение банка ПСБ пострадало при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ

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При обстреле украинскими военными Ворошиловского района Донецка пострадало отделение банка ПСБ.

Как сообщает РИА Новости, попадание снаряда пришлось на отделение банка, находящегося в здании районной администрации, выбило стёкла. 

«Были две большие огненные вспышки: одна — здесь, другая — в сторону площади Ленина… Дым, звон в ушах… Насколько я разбираюсь, было похоже на вот эти натовские бесшумные мины», — рассказала РИА Новости очевидица обстрела.

Ранее сообщалось, что украинская армия атаковала здание администрации Ворошиловского района Донецка. 

Зафиксировано прямое попадание.

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