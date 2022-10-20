РИА Новости: отделение банка ПСБ пострадало при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ

При обстреле украинскими военными Ворошиловского района Донецка пострадало отделение банка ПСБ.

Как сообщает РИА Новости, попадание снаряда пришлось на отделение банка, находящегося в здании районной администрации, выбило стёкла.

«Были две большие огненные вспышки: одна — здесь, другая — в сторону площади Ленина… Дым, звон в ушах… Насколько я разбираюсь, было похоже на вот эти натовские бесшумные мины», — рассказала РИА Новости очевидица обстрела.

Ранее сообщалось, что украинская армия атаковала здание администрации Ворошиловского района Донецка.

Зафиксировано прямое попадание.