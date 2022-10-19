Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его сыновья посетили линию соприкосновения, где идут ожесточённые бои между российскими и украинскими войсками.

«Внуки первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Ахмат, Эли и Адам — посетили линию соприкосновения, где на данный момент идут ожесточённые бои с украинскими националистами», — сообщил он в своём Telegram-канале.

По его словам, Ахмат, Эли и Адам вместе с командиром спецполка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Замидом Чалаевым пробрались к позициям украинских войск и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам.

Также Кадыров опубликовал видео с боевыми действиями на линии соприкосновения.

В начале октября Кадыров заявил, что трое его несовершеннолетних сыновей в ближайшее время отправятся на передовую военной операции на Украине.