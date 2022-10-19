Российский военнослужащий рассказал об отражении контратак ВСУ под Лисичанском

Военнослужащий 6-го отдельного мотострелкового казачьего полка рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице об отражении контратак ВСУ под Лисичанском.

По его словам, ВСУ бросают в бой необученный, толком не обстрелянный личный состав, который «мы перемалываем день за днём сотнями».

«Периодически противник предпринимает попытки прорыва, вводит танки, БМП, личный состав. Подразделения 2-го корпуса успешно справляются с отражением контратак противника и ни шагу назад не сделают, ни пяди земли врагам не отдадут», — сказал он.

Говоря о Белогоровке военный отметил, что это достаточно сложное рельефное место, где есть несколько больших высот.

«Противник пока их занимает, ведёт оттуда наблюдение и эффективно корректирует огонь своей артиллерии, но всё это временно. Мы их уничтожаем, ведётся артиллерийская дуэль, наводится по целям авиация. Как пришли, так и будут отброшены», — подчеркнул он.

Ранее замкомандира 6-го казачьего полка с позывным «Седьмой» заявил, что украинские диверсанты активизировались у посёлка Белогоровка в ЛНР.