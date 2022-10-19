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Российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ

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В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили три украинских склада с боеприпасами.
Российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ
  • РИА Новости

«Уничтожены три склада боеприпасов в районах населённых пунктов Червона Долина Харьковской области, Новогригоровка Запорожской области и Березнеговатое Николаевской области», — говорится в заявлении ведомства.

Вместе с этим добавляется, что в районах населённых пунктов Купянск и Новоелизаветовка были также уничтожены две пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские ВС нанесли новые удары по системам военного управления и энергетики Украины.

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