Российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили три украинских склада с боеприпасами.

«Уничтожены три склада боеприпасов в районах населённых пунктов Червона Долина Харьковской области, Новогригоровка Запорожской области и Березнеговатое Николаевской области», — говорится в заявлении ведомства.

Вместе с этим добавляется, что в районах населённых пунктов Купянск и Новоелизаветовка были также уничтожены две пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские ВС нанесли новые удары по системам военного управления и энергетики Украины.