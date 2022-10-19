В Грузии назвали «атакой на государство» резолюцию ПАСЕ по Саакашвили

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал резолюцию ПАСЕ, в которой бывший президент страны Михаил Саакашвили упомянут политическим заключённым, прямой атакой на грузинское государство.

«Это прямое нападение на грузинское государство… Естественно, такая резолюция не будет иметь никакой поддержки с нашей стороны. Это должно быть понятно всем», — цитирует РИА Новости.

Как указывает агенство, в соответствующей резолюции ПАСЕ говорится о необходимости освобождения Саакашвили.

Ранее адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что Саакашвили намерен уйти из грузинской политики, а также покинуть свою партию «Единое национальное движение».