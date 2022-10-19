В Грузии назвали «атакой на государство» резолюцию ПАСЕ по Саакашвили
- AFP
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«Это прямое нападение на грузинское государство… Естественно, такая резолюция не будет иметь никакой поддержки с нашей стороны. Это должно быть понятно всем», — цитирует РИА Новости.
Как указывает агенство, в соответствующей резолюции ПАСЕ говорится о необходимости освобождения Саакашвили.
Ранее адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что Саакашвили намерен уйти из грузинской политики, а также покинуть свою партию «Единое национальное движение».