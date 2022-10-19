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Экс-советник главы Пентагона: из-за ошибок Байдена будущее Украины окажется в руках России

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Ошибки администрации президента США Джо Байдена привели к тому, что будущее Украины оказалось в руках России, считает бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Такое мнение он выразил в статье для The American Conservative.
Экс-советник главы Пентагона: из-за ошибок Байдена будущее Украины окажется в руках России
  • AP
  • © Evan Vucci

«Ввиду мрачных перспектив Украины когда-либо вернуть утраченные территории и её ухудшающегося стратегического здоровья, будущее Украины теперь находится в руках России», — пишет он.

По словам Макгрегора, Вашингтон может дать на это «морально ответственный и практический ответ», который заключается в том, что «Киев должен прекратить кровопролитие и заключить с Москвой максимально возможный мир».

Автор при этом отмечает, что, к сожалению, «для Вашингтона такое решение немыслимо».

«Пока Вашингтон поставляет Украине деньги, военную помощь и оборудование, Киев будет вести свою безвыигрышную войну, а правящий политический класс Вашингтона будет получать прибыль от передачи денег Пентагону и оборонно-промышленной базе США», — пишет он.

При этом в стратегическом смысле Вашингтон, его союзники по НАТО и украинцы «ничего не получат», тогда как «Россия, скорее всего, станет сильнее», подытожил экс-советник главы Пентагона.

Как ранее отмечал Дуглас Макгрегор, американские власти знают, что Украина уже не сможет вернуть потерянные территории.

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