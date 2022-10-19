В посёлке Тывров на Украине улицу Степана Бандеры переименовали в Логанскую
«На Винничине переименовали улицу Степана Бандеры», — написала Федина в своём Telegram-канале.
Она прикрепила к посту копию документа о переименовании улицы.
Также в Тыврове решили переименовать улицу Галицкой армии в Казацкую.
21 июля американский писатель Стивен Кинг отказался от своих слов о Степане Бандере.
Кинг в своём Twitter рассказал, как пранкеры спросили его, что он думает о Бандере. Кинг, в свою очередь, назвал его «великим человеком».
«Настоящая чушь. Развод пранкеров. В этих словах нет правды», — добавил Кинг.