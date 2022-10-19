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В посёлке Тывров на Украине улицу Степана Бандеры переименовали в Логанскую

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Сельсовет поселка Тывров Винницкой области принял решение переименовать улицу Степана Бандеры в улицу Логанскую, сообщает депутат Верховной рады Софья Федина.

«На Винничине переименовали улицу Степана Бандеры», — написала Федина в своём Telegram-канале.

Она прикрепила к посту копию документа о переименовании улицы.

Также в Тыврове решили переименовать улицу Галицкой армии в Казацкую.

21 июля американский писатель Стивен Кинг отказался от своих слов о Степане Бандере.

Кинг в своём Twitter рассказал, как пранкеры спросили его, что он думает о Бандере. Кинг, в свою очередь, назвал его «великим человеком».

«Настоящая чушь. Развод пранкеров. В этих словах нет правды», — добавил Кинг.

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